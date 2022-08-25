В школы Якутии в сентябре пойдут более 16 тысяч первоклассников

Фото: правительство Якутии

С 1 сентября в школы Якутии пойдут учиться более 16,5 тысяч первоклассников. Почти половина первогодок поступит в школы Якутска – в столице будут учиться чуть больше 7,5 тысяч первоклассников.

Еще по тысяче первогодок пойдет учиться в школы Мирнинского и Нерюнгринского района. В остальных районах цифры, конечно же, скромнее: к примеру, в Хангаласском районе в первый класс пойдут 474 школьника, и это самый высокий результат среди сельских районов.

«По поручению Главы республики все подготовительные работы к новому учебному году должны быть выполнены в срок. В 619 школах республики в эти дни завершаются ремонтные работы, комплектация учебных кабинетов», – добавили в правительстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.