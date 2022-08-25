Названы магазины в Якутске, обязанные прекратить торговлю алкоголем после 1 сентября

Фото: yakutskcity.ru

Десятки магазинов и объектов общепита в Якутске должны прекратить реализацию алкогольной продукции с 1 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Тогда вступит в силу постановление мэрии об определении границ прилегающих территорий, где не будет допускаться розничная продажа алкоголя. Под него подпадут 24 магазина и 12 объектов общественного питания.

Напомним, с 1 сентября 2022 года расстояние от торгующих алкоголем заведений до школ должно составлять не менее 300 метров, до детских садов, спортивных объектов, объектов транспорта и здравоохранения — до 200 метров. Это на сто метров больше, чем было раньше. Расстояние до многоквартирных домов — 50 метров. При этом расстояние до социальных объектов и МКД высчитывается по радиусу, а не по пешей доступности, как было ранее.

Исходя из новых требований, 24 магазина, расположенные ближе установленных расстояний, должны прекратить продажу алкоголя. Вот их список:

yakutskcity.ru

Владельцев «алкоточек», не соответствующих новым требованиям, заранее уведомили о прекращении торговли спиртным на своих объектах. Однако против новых правил выступила Ассоциация гостеприимства Якутии, которая утверждает, что новый закон «убьет» всех. По их словам, под угрозой ликвидации могут оказаться порядка 1/4 всех ресторанов, кафе и баров Якутска, потому что около 30-40% выручки заведениям приносит именно продажа горячительных напитков.

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