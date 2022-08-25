В Якутске завершат строительство долгостроя на улице Автодорожной

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Республиканский фонд по защите прав граждан-участников долевого строительства заключил договор генподряда с ООО «Строй-Индустрия», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Генподрядчик был выбран по итогам открытого квалификационного отбора. Он должен завершить строительство многоквартирного жилого дома по улице Автодорожная в квартале 11 города Якутска. Это вторая очередь 16-этажного жилого дома.

Согласно плану-графику (дорожной карте) строительно-монтажные работы будут завершены в 4 квартале 2023 года. Это значит, что в в следующем году 166 дольщиков получат ключи от своих долгожданных квартир.

Ранее на заседании Правления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» было принято решение об увеличении предельного объема финансирования, необходимого для завершения строительства этого долгостроя. Кроме того, 4 августа было получено разрешение на строительство в соответствии с вновь разработанной проектной документацией.

Также продолжаются работы по завершению строительства еще трех долгостроев — это блоки Г-1 и Г-2 в микрорайоне «Ильинка» города Якутска, а также многоквартирного дома с офисными помещениями в селе Чурапча. В целом до конца 2023 года в республике планируется завершить строительство 4 проблемных объектов и восстановить права 265 дольщиков.

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