Переулок Подойницына в центре Якутска будет реконструирован в 2023 году

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Глава Якутска Евгений Григорьев обсудил реконструкцию переулка имени Ивана Подойницына. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Небольшой переулок возле Русского драматического театра имени Пушкина носит имя выдающегося театрального деятеля Ивана Подойницына. В 2023 году ему исполнится 95 лет, в честь этого переулок будет реконструирован.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

«Вместе с его дочерью Ириной Ивановной и вице-спикером Гордумы Евдокией Ивановной обсудили внешний облик переулка и необходимые работы по его ремонту. Кроме того, что в программе ремонта мы предусмотрим средства на асфальтирование проезда, считаю, что внешний вид переулка должен нести смысловую нагрузку», – написал Евгений Григорьев.

Мэр города предложил стены соседних строений отдать под оформление тематическим муралом. Также предполагается провести озеленение и благоустройство.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

«Это место, наряду с территорией театра и реконструкцией проспекта Ленина, должно стать новым общественным пространством для горожан», – уверен он.

Справка «КП»:

Иван Иванович Подойницын 20 лет руководил драматическим театром имени Пушкина в Якутске. Является почетным гражданином города Якутска.

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

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