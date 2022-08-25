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Общество25 августа 2022 2:48

В Якутске в некоторых домах по улице Лермонтова ограничат подачу газа на день

Проводится переврезка газопровода
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

Фото: пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

С 8 часов утра 25 августа до 14 часов 26 августа будет ограничена подача газа по улице Лермонтова в Якутске, сообщает пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

Ограничения коснутся домов №58/2, 58/3, 60, 60 «А».

В пресс-службе компании отметили, что это связано с переврезкой газопровода в рамках капитального ремонта улицы вдоль озера Щорса. Информация о временных ограничениях подачи газа также заблаговременно предоставляется в адрес ЕДДС.

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