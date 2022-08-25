Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 1:48

В Якутии работник предприятия золотодобычи украл более одного килограмма золота на 3,7 миллиона рублей

Его приговорили к 3,5 годам условно
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба УФСБ России по Якутии

Фото: пресс-служба УФСБ России по Якутии

В Оймяконском районе работник предприятия золотодобычи признан виновным в краже в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.

Преступление раскрыли сотрудники ведомства в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина похитил на работе более одного килограмма промышленного золота стоимостью более 3,7 миллионов рублей. Во время судебного заседания подсудимый согласился с предъявленным обвинением.

В итоге Оймяконский районный суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно. Изъятый драгметалл обращен в доход государства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.