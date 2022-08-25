В Якутии работник предприятия золотодобычи украл более одного килограмма золота на 3,7 миллиона рублей

Фото: пресс-служба УФСБ России по Якутии

В Оймяконском районе работник предприятия золотодобычи признан виновным в краже в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.

Преступление раскрыли сотрудники ведомства в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина похитил на работе более одного килограмма промышленного золота стоимостью более 3,7 миллионов рублей. Во время судебного заседания подсудимый согласился с предъявленным обвинением.

В итоге Оймяконский районный суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно. Изъятый драгметалл обращен в доход государства.

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