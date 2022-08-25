Жителя Якутии осудили за убийство и покушение на двойное убийство супружеской пары

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Мирном ранее судимый 39-летний местный житель обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В мае этого года мужчина пил алкоголь вместе со своими знакомыми, супружеской парой. В ходе застолья они поссорились, и подсудимый набросился с ножом на супругов. От полученных ран муж скончался на месте, жене удалось выжить.

Сам обвиняемый настаивал на том, что ранения он нанес неумышленно. Однако следствие собрало достаточно доказательств, указывающих на наличие прямого умысла.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 7 месяцев с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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