Десять учителей из Якутии получили по 200 тысяч рублей в федеральном конкурсе

Фото: правительство Якутии

Десять учителей из Якутии стали победителями конкурсного отбора Минпросвещения РФ. Они получили премии за достижения в педагогике – по 200 тысяч рублей на человека. Все деньги выделили из федерального бюджета.

Всего в республиканском этапе конкурса участвовали 55 учителей, по большей части из сельских школ. Спектр педагогов был разнообразный: учителя начальных классов, русского языка и литературы, якутского языка и литературы, технологии, математики, биологии, химии, английского языка, истории, информатики, географии.

«Победа учителей во Всероссийских конкурсах говорит о том, что в школах республики трудятся настоящие профессионалы своего дела. Напомним, Глава поставил цель – к 2024 году войти в топ-15 лучших регионов России по качеству образования, и в достижении этой цели ключевая роль принадлежит педагогам», – добавили в правительстве республики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.