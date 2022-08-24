Глава Якутии поручил помочь многодетным семьям из Якутска по вопросам газификации и устройства в школу

Фото: пресс-службы правительства Якутии

Подвести газ к участку и записать младшего ребенка в ту же школу, что и старших детей — с такими просьбами обратились к главе Якутии Айсену Николаеву две многодетные семьи из Якутска. Лидер региона выслушал их 23 августа в приёмной президента России в республике, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Многодетная семья Яндреевых столкнулась с трудностями в вопросах подключения газа к новому дому по Сергеляхскому шоссе. В ожидании переезда семья с тремя детьми, один из которых инвалид, живет в арендованной квартире.

По данным правительства, проведение новых газораспределительных сетей запланировано в 2025 году. Айсен Николаев поручил Минпромгеологии Якутии и АО «Сахатранснефтегаз» пересмотреть эти планы и при технической возможности начать работы уже в 2023 году.

В этот же день к главе республики обратилась многодетная мама Любовь Гермогенова. Она пожаловалась на то, что не смогла записать младшего ребенка в школу №3 города Якутска, где уже учатся ее старшие дети. Главе города Евгению Григорьеву поручено взять на личный контроль этот вопрос. По данным правительства, сейчас в школе имеются свободные места в двух классах.

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