У охотников Якутии осталась одна неделя, чтобы забрать свое разрешение на охоту

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Якутяне, выигравшие в жеребьевке на добычу охотничьих ресурсов, должны до 31 августа забрать свое разрешение на охоту, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Иначе они достанутся другим. После 31 августа пройдет повторная жеребьевка по нераспределенным разрешениям для каждого общедоступного охотничьего угодья на территории района или городского округа.

Это касается разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, кроме дикого северного оленя тундровой популяции и соболя.

Чтобы получить разрешение, можно записаться на прием через региональный портал государственных и муниципальных услуг или обратиться лично в любое территориальное подразделение Минэкологии республики.

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