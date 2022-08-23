Глава Якутии попал под санкции правительства Канады

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев вновь стал фигурантом санкционного списка – на этот раз, канадского. Власти Канады внесли чиновника в список лиц, которым запрещен въезд в страну и открытие счетов в местных банках. Вместе с Николаевым в перечень вошли 62 человека, включая некоторых других глав регионов.

Ранее в июле санкции против Николаева также ввели власти Великобритании. Тогда страна запретила въезд 30 российским губернаторам, в число которых попал и глава Якутии. Сам Николаев тогда отметил, что подобные санкции ему не страшны.

«Британия включила меня и еще ряд коллег-губернаторов в санкционные списки. Такая риторика Запада уже привычна и ничего не значит. Я знаю, что правда за нами, что народ Донбасса бросать нельзя, что добро все равно победит зло», – заявлял глава.

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