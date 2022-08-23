Якутию и Благовещенск впервые свяжет пассажирский поезд

Фото: правительство Якутии

Якутию и Благовещенск впервые свяжет беспересадочное железнодорожное сообщение. Ранее отправиться в столицу Амурской области можно было только с пересадками, теперь же туда будет курсировать прямой поезд из Нижнего Бестяха. Первый рейс состоится завтра, 24 августа.

Глава Якутии отметил, что у пассажиров вырос спрос на подобные перевозки. Причем поезд Нижний Бестях – Благовещенск также будет тянуть с собой вагоны, которые будут отправляться дальше до Владивостока и Иркутска.

Пока рейс будет проходить раз в неделю, в остальное время будет курсировать поезд Нижний Бестях – Тында с вагонами беспересадочного сообщения до Благовещенска. 18 октября будет закончен ремонт железной дороги в на участке Нерюнгри - Тында, после чего прямые маршруты до Благовещенска станут ежедневными.

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