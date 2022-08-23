В Амгинском районе Якутии из-за детской шалости сгорел строящийся дом

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

Вечером 22 августа в селе Амга Амгинского района произошел пожар в строящемся доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия первого пожарного подразделения строение горело по всей площади. В результате пожара огнем поврежден строящийся домна на площади 49 кв.м.

Причина пожара — предположительно детская шалость, виновное лицо устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались пять человек личного состава и две единицы техники Государственной противопожарной службы Якутии.

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