Фото: пресс-служба АГиП Якутии

23 выпускника в Якутии, сдавшие Единый государственный экзамен на сто баллов, поступили в ведущие вузы страны по выбранным профессиям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«КП — Якутия» рассказывает, какое дело жизни они себе выбрали.

Один из дважды стобалльников Якутии Виталий Красиков, выпускник Эльдиканской школы, ранее в интервью «Комсомолке» говорил, что хочет стать журналистом. И он сделал на пути к своей цели шаг — поступил на факультет журналистики Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина. Напомним, Виталий получил наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Второй двукратный стобалльник республики Назар Павлов, 14-летний выпускник Технического лицея имени Алексеевой, решил стать химиком — выбрал химический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. У него максимальные баллы по химии и математике профильного уровня.

Также лучшие выпускники Якутии через несколько лет пополнят ряды филологов, медиков, математиков, педагогов, физиков и других ведущих специалистов страны.

Так, двоих ребят принял в свои своды Санкт-Петербургский государственный университет — математико-механический факультет.

Двое будут учиться в Северо-Восточном федеральном университете — в Институте зарубежной филологии и регионоведения, Медицинском институте.

Еще двоих зачислили в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Оставшиеся ребята поступили в Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Алферова Российской академии наук, Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Новосибирский государственный университет, Московский городской педагогический университет, Институт современного искусства в Москве, Новосибирский государственный педагогический университет, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Московский государственный строительный университет, Орловский государственный университет имени Тургенева, Институт физико-технических интеллектуальных систем Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Сибирский государственный медицинский университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

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