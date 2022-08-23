Лжесотрудники Центробанка и полиции убедили жителя Якутска взять два кредита на сумму более 1,6 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

29-летнему программисту из Якутска позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности Центрального банка. Ему сообщили о попытке хищения с банковского счета и, чтобы спасти свои деньги, ему предложили взять кредит, пишет пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Кредитные средства предстояло перевести средства на специально созданный счет. Мужчина не поверил голосу из телефона, но после него ему позвонил якобы следователь, который убедительно рассказал, что все выше сказанное правда. В течение двух дней ему поступали звонки от «сотрудников правоохранительных органов», которым он поверил.

По их указке житель Якутска оформил два кредита в банке на сумму 1 миллион 679 тысяч рублей и перевел на указанные ими счета. Спустя несколько дней он догадался, что его обманули и написал заявление в полицию.

Полиция Якутска настоятельно рекомендует не верить звонкам из якобы банков, которые предлагают продиктовать данные карты, убеждают перевести деньги на отдельный «безопасный счет», а также оформить «встречный» кредит для защиты ваших денежных средств.

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