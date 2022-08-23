Вынесен приговор организаторам канала, по которому в Якутию незаконно привозили мигрантов

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Граждане России Шингибаева и Кракоян создали канал незаконной миграции из стран Центрально-Азиатского региона в Якутию, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Они вступили в преступный сговор и разработали механизм работы подпольного канала. Распределили свои роли и поделили доли в доходе.

Шингибаева искала трудовых мигрантов, у которых были трудности с оформлением документов. А Кракоян принимал их здесь. После этого они подавали документы с ложными сведениями в миграционные органы. За свою работу организаторы брали плату с иностранцев.

Подсудимых признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Им назначили по два года условно и штрафы — 30 тысяч рублей Шингибаевой и 25 тысяч Кракояну.

Приговор суда вступил в законную силу.

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