Глава города Олекминск рассказал, почему закрасили мурал известной художницы Кыданы Игнатьевой

Фото: olekmaonline

22 августа с одного из домов города Олекминск исчез мурал. Картина в виде девушки на велосипеде украшала город с 2019 года.

Новость о том, что вместо арт-объекта теперь белая стена, удивила многих пользователей соцсетей. Многие сразу стали задаваться вопросом: кому мог помешать невинный рисунок, напоминающий о юности и лете?

«Оскорбляло чьи-то чувства? Олекминск для грустных», – размышляли комментаторы.

Как пояснил глава Олекминска Сергей Щебляков, по этому адресу проходит капитальный ремонт по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». По его словам, сторона дома, на которой был мурал, требует ремонта.

«Рисунок на доме начал очень сильно осыпаться, поэтому приняли решение закрасить, - сообщил градоначальник. В следующем году постараемся сделать новый», – ответил он изданию «Сахадей».

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