В Якутии хотят до конца года построить девять новых школ взамен аварийных

Фото: правительство Якутии

В Якутии до конца 2022 года планируют ввести в эксплуатацию девять новых школ. Эти учреждения должны будут заменить аварийные здания старых школ, которые больше не могут принимать учеников и подлежат «переселению».

Строительство новых зданий ведется в Якутске, а также в Вилюйском, Верхневилюйском, Жиганском, Хангаласском, Кобяйском, Намском, Нюрбинском районах. К примеру, в Жиганском районе строят школу-детсад на 60 мест для учеников и 30 – для дошкольников. Еще одну школу на 150 мест возводят в селе Усун в Вилюйском районе.

«Также продолжается строительство республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната на 120 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи в Якутске. В 2022 году по республике планируется завершение строительства за счет всех источников финансирования 18 школ на 4677 учащихся», – добавили в правительстве.

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