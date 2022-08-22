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Общество22 августа 2022 7:53

Прогноз погоды в Якутске на вторник, 23 августа

Ночью температура воздуха может опуститься до +3 градусов
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В столице Якутии сохранятся сильные ветра, а ночью ожидается заметное похолодание.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью +3+5°, днем +12+14°», – гласит прогноз Якутского гидрометцентра.

Днем 22 августа в Якутске зафиксирована температура воздуха +15 градусов.

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