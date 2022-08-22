Прогноз погоды в Якутске на вторник, 23 августа

Фото: KP.RU

В столице Якутии сохранятся сильные ветра, а ночью ожидается заметное похолодание.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью +3+5°, днем +12+14°», – гласит прогноз Якутского гидрометцентра.

Днем 22 августа в Якутске зафиксирована температура воздуха +15 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.