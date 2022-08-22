Фото предоставлено родными пропавшего

В лесу у Якутска пять дней назад пропал 74-летний Александр Бочкарев, который отправился по грибы.

Александр уехал 17 августа на маршрутном автобусе №101. Вышел на остановке в селе Владимировка. Ушел в сторону Вилюйского тракта.

Спасатели определили его последнее местонахождение на 32-м километре Вилюйского тракта около 17 часов 18 августа. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост — 164 см, среднего телосложения, волосы седые. Был одет в камуфляжный костюм.

Лиц, видевших его, просят сообщить родственникам по телефону +7914-265-03-26 (дочь) или +7984-119-20-58 (зять Анатолий).

Напомним, в Якутии также ведутся поиски еще двух пропавших пожилых грибников — 84-летнего Николая Черепкова в Нерюнгринском районе и 60-летнего Александра Евданова в Мирнинском районе.

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