Жителю Якутии предъявлено обвинение за покушение на сбыт 2,7 килограммов наркотиков

Фото: МВД Якутии

Увольнение с работы и нехватка денег толкнули 34-летнего жителя Якутска стать межрегиональным наркокурьером, сообщает пресс-служба МВД по республике

Мужчина вступил в состав организованной группы и приобрёл крупную партию синтетических и растительных наркотиков. Злоумышленник собирался реализовать нелегальный товар на территории Якутска, Хабаровска и Красноярска, но его планам не суждено было сбыться.

Фото: МВД Якутии

Во время сооружения тайников на окраине столицы Якутии он был задержан оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Якутское». При себе, а также во время обыска арендованного им гаража и его автомобиля обнаружено и изъято более 2,7 килограммов запрещенных веществ.

Вину обвиняемый признал в полном объёме. Для него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление МВД по республике предъявило ему обвинение.

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