Более 1,2 миллиона рублей 18-летняя жительница села Иенгра похитила у знакомой, которая пустила ее к себе пожить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница села Иенгра Нерюнгринского района разрешила 18-летней знакомой пожить в своей квартире. По доброте душевной она передала молодой девушке свой старый мобильный телефон во временное пользование. Женщина даже представить не могла, к каким последствиям может привести ее порыв альтруизма, сообщает отдел МВД России по Нерюнгринскому району.

Изучая новое устройство, молодая девушка наткнулась на мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Без спроса открыв его, она обнаружила, что на счету её знакомой находится крупная сумма денег. Злоумышленница решила попробовать скинуть на свой счёт 200 тысяч рублей, когда транзакция была успешно выполнена, последовало еще несколько переводов в размере 200 и 150 тысяч рублей. Всего в течение месяца девушка похитила у хозяйки квартиры 1,293 миллиона рублей.

Лишь спустя время жительница Ингры заметила пропажу и обратилась в полицию. По горячим следам была задержана ее сожительница. К моменту задержания подозреваемая потратила 309 тысяч рублей на личные нужды. Как выяснилось, ранее она уже была судима за кражу.

Заведено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств». Подозреваемой грозит лишение свободы до шести лет. На данный момент ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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