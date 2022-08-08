Якутск примет VIII Международные Игры «Дети Азии» в 2024 году

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Якутск начал подготовку к VIII Международным Играм «Дети Азии», заявил глава города Евгений Григорьев на церемонии закрытия Игр во Владивостоке.

Во время церемонии закрытия состоялась торжественная передача флага Игр Якутску, в котором пройдут следующие «Дети Азии» в 2024 году, передает пресс-служба мэрии города.

«Мы приложим большое усилие, чтобы провести Игры на самом высоком организационном уровне», — заверил Евгений Григорьев.

По его словам, к 2024 году в столице республики будет построено два крупных спортивных здания — это спортивные залы на улицах Ильменская и Петра Алексеева.

Мэр подчеркнул, что проведение любых международных мероприятий является вызовом городской инфраструктуре и социальным объектам.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Якутия заняла шестое место на спортивных играх «Дети Азии» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.