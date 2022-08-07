В Якутске прошел митинг в поддержку СВО и Вооруженных сил России

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

7 августа на Комсомольской площади города Якутска прошел митинг в поддержку Российских вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции в защиту жителей Донбасса, сообщает пресс-служба мэрии города.

В нем приняли участие премьер-министр республики Андрей Тарасенко, заммэра Якутска Наталья Степанова, представители общественных организаций, руководители предприятий, ветераны боевых действий, студенты и другие.

Андрей Тарасенко рассказал, что добровольцы из Якутии, которые отправились на Украину для участия в специальной военной операции, сейчас находятся в городе Ростов.

«Уверен, что наш добровольческий отряд мужественно и стойко выполнит боевое задание. Выражаем им слова глубокого уважения и благодарности», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев рассказал участникам митинга о поддержке беженцев с Украины.

«Когда мы были в освобожденной Волновахе Донецкой народной республики, люди, которым мы раздавали гуманитарную помощь просили, чтобы Россия не ушла с их территории и выражали огромную благодарность за защиту», — подчеркнул Николай Бугаев.

Были высказаны слова поддержки СВО и благодарности военным, добровольцам. Также участники митинга почтили память погибших минутой молчания.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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