В Якутске открылся школьный базар на Комсомольской площади

Фото: t.me/exostolicy

Блузки, костюмы, канцелярия, рюкзаки – далеко не полный перечень того, что можно найти на школьной ярмарке. 6 августа она традиционно открылась на Комсомольской площади.

Всего в этом году на Комсомольской площади развернут свои шатры более 140 предпринимателей и организаций.

Фото: t.me/exostolicy

Кроме покупки необходимых школьных принадлежностей, на ярмарке можно будет принять участие в различных концертах, розыгрышах и презентациях. В их числе и благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в которой каждый может принять участие.

«Совместно собранные школьные товары передадут школьникам из многодетных семей. Также будет организован сбор школьных принадлежностей для школьников Верхоянского района, пострадавших от половодья. Также будет организован сбор картона и макулатуры в рамках экологической акции «Готовимся к школе с заботой о природе», – информирует министерство предпринимательства Якутии.

Школьный базар будет работать до 4 сентября.

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