В якутском Олекминске молния попала в полосу аэропорта

Фото: Olekmaonline

В Олекминске молния попала в покрытие взлетно-посадочной полосы аэропорта. Видео выложил телеграм-канал Olekmaonline. На кадрах видно, что разряд по непонятной причине ударил в пустующую полосу.

После удара молнии покрытие площадки оплавилось и пошло волдырями. Пока неясно, повлияет ли инцидент на работу аэропорта, поскольку площадь повреждений небольшая.

Отметим, что недавно молния стала причиной пожара в жилом доме. В июле шаровой разряд обуглил потолок и стены жилища в селе Бердигестях Горного района.

Фото: Olekmaonline

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