Житель Намского района Якутии украл более 20 тысяч рублей у бабушки, попросившей его о помощи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Намского района обратилась жительница села Намцы, у которой с банковской карты украли 21 697 рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый за имущественное преступление 38-летний мужчина.

Оказалось, что пожилая женщина встретила односельчанина около своего дома и попросила его сходить в магазин, чтобы купить ей продукты.

Мужчина согласился помочь, и бабушка дала ему список покупок, а также свою банковскую карту, назвав пин-код. Злоумышленник же решил воспользоваться ситуацией: добравшись до банкомата, он снял 21 697 рублей, которые потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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