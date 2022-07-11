В Якутии бывший менеджер банка обвиняется в оформлении фиктивных кредитов на других людей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутии ожидает суда бывший менеджер банка, обвиняемый в хищении более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД региона.

29-летний сотрудник коммерческого банка оформлял фиктивные кредиты от имени граждан, которые обращались в банк для оформления займов. Всего ему предъявлено обвинение в совершении семи эпизодов преступления.

С осени 2021 года в полицию начали обращаться клиенты этого банка. Они рассказали, что от их имени были оформлены потребительские кредиты и сняты деньги. Полицейские выяснили, что к хищениям причастен менеджер банка.

Оказалось, что мужчина с апреля 2021 по февраль 2022 года по работе ездил в разные районы республики. Он незаконно оформил фиктивные кредиты от имени людей, которые обращались в банк для оформления займов и отказались от этой идеи из-за высоких ставок.

Таким образом, он использовал персональные данные семерых жителей Верхневилюйского, Усть-Майского, Чурапчинского, Томпонского районов и города Якутска, выпустил карты и указал свой номер телефона для подтверждения операций.

Таким образом он похитил более двух миллионов рублей, которые потратил на личные нужды. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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