В Жиганском районе Якутии женщину оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбления в Whatsapp

Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летняя жительница села Жиганск привлечена к административной ответственности за оскорбления с использованием интернета, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В прокуратуру с заявлением об унижении чести и достоинства обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее 31-летняя односельчанка в одной из групп мессенджера Whatsapp публично оскорбила ее, используя нецензурные слова и выражения.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

В итоге виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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