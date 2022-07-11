В Якутии выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 11 июля в Якутии зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 11 случаев, в 12 районах республики — от одного до трех случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 544 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 381 248 тестов.

За последние сутки госпитализировано два человека, выздоровело 18 человек. Лечение в стационарах получают 21,7% больных, в амбулаторных условиях — 78,3%.

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