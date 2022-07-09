В связи с закрытием VIII Спортивных игр народов Якутии организованы дополнительные рейсы на переправах

Паром переправы «Соттинцы - Кангалассы». Фото: KP.RU

Для удобства гостей и участников VIII Спортивных игр организованы дополнительные рейсы на двух переправах, сообщает Минтранс Якутии.

«На переправе «Соттинцы - Кангалассы» в ночное время курсируют два дежурных парома. На переправе «Якутск - Нижний Бестях» курсируют 14 паромов. Также организовано дежурство в ночное время. Сегодня, 9 июля, паромы будут курсировать в ночное время с учетом загрузки», — говорится в сообщении.

В связи с закрытием крупного спортивного события ожидается высокая нагрузка на паромные переправы. Минтранс Якутии просит жителей республики заранее планировать поездки и с уважением относиться ко всем участникам движения.

Отследить движение паромов можно онлайн на сайте.