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Общество9 июля 2022 5:26

В связи с закрытием VIII Спортивных игр народов Якутии организованы дополнительные рейсы на переправах

Речь идет о переправах «Соттинцы - Кангалассы» и Якутск - Нижний Бестях»
Ксения ГАБЫШЕВА
Паром переправы «Соттинцы - Кангалассы». Фото: KP.RU

Паром переправы «Соттинцы - Кангалассы». Фото: KP.RU

Для удобства гостей и участников VIII Спортивных игр организованы дополнительные рейсы на двух переправах, сообщает Минтранс Якутии.

«На переправе «Соттинцы - Кангалассы» в ночное время курсируют два дежурных парома. На переправе «Якутск - Нижний Бестях» курсируют 14 паромов. Также организовано дежурство в ночное время. Сегодня, 9 июля, паромы будут курсировать в ночное время с учетом загрузки», — говорится в сообщении.

В связи с закрытием крупного спортивного события ожидается высокая нагрузка на паромные переправы. Минтранс Якутии просит жителей республики заранее планировать поездки и с уважением относиться ко всем участникам движения.

Отследить движение паромов можно онлайн на сайте.