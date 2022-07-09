Юные математики, химики, физики и информатики из шести стран блеснули знаниями на XXIX международной олимпиаде «Туймаада» в Якутске

Фото пресс-службы главы и правительства Якутии

В Якутске завершилась XXIX международная олимпиада «Туймаада» по математике, физике, информатике и химии в очно-дистанционном формате приняли участие 355 школьников из шести стран, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото пресс-службы главы и правительства Якутии

На олимпиаде, которая стартовала 30 июня, больше всего участников, 143 прибыло из Казахстана. Из Румынии приняли участие 34 школьника, Индонезии – 25, Сингапура и Ирана – по семь. Россию представляли учащиеся Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Свердловской областей, Москвы, Татарстана и Якутии.

По информатике первые места заняли ребята из Румынии, Сингапура, Свердловской области. Победителями по химии стали представители Казахстана, Румынии, Сингапура и Татарстана. Лучшими физиками оказались школьники из Румынии, Новосибирска, Казахстана. Самые умные математики Казахстана, Румынии также учащиеся из Сингапура, Новосибирска. Участники из Якутии заняли призовые места.

Фото пресс-службы главы и правительства Якутии

Работу участников оценивали члены жюри олимпиады в составе 61 человек, в том числе семь докторов наук. Как отметил эксперт по математике Эрчимэн Избеков, олимпиада проводится на официальных языках – английском, русском, но были работы на других языках, требующие перевода, поэтому проверка работ была сложной.

Справка КП:

Международная олимпиада школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике проводится с 1994 года по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Олимпиада ежегодно собирает школьников из разных регионов России и зарубежных стран, за всю ее историю приняли участие 3 829 детей.

Организаторы в этом году стали Минобрнауки республики, Северо-Восточный федеральный университет, Институт развития образования и повышения квалификации, Академия наук республики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.