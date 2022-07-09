Почти миллион рублей житель Якутии перечислил мошенникам с сайта объявлений

Житель Алданского района перечислил мошенникам около миллиона рублей, планируя арендовать дробильную установку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алданскому районе расследуется уголовное дело по факту мошенничества на сайте объявлений, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

Мужчина разместил на сайте объявление о приобретении или аренде дробильной установки для работы на карьере. Ему пришло предложение арендовать не только дробильную установку, якобы находящуюся в городе Нерюнгри, но и бульдозер. Стороны договорились, что, воспользовавшись, грузоперевозками технику перевезут из соседнего района. Стоимость транспортировки составила 990 000 рублей.

Потерпевший произвел оплату и получил подтверждение о получении этой суммы. «Арендодатель» пообещал отправить трал с дробилкой и бульдозером. Когда на его звонки и сообщения перестали отвечать, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника.

Отдел МВД России по Алданскому району напоминает о необходимости соблюдать бдительность во время сделки купли-продажи товаров или оказания услуг в интернете.

«Аферисты размещают на сайтах и в социальных сетях объявления о продаже продукции и оказании услуг по заведомо выгодным условиям, в последующем требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара. Помните, любая сделка в интернете должна быть тщательно проверена. Не стоит соглашаться переводить неизвестным предоплату», – говорится в сообщении.

Перед любыми операциями необходимо оценить, не является ли второй её участник мошенником. Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника.

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