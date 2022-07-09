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Происшествия9 июля 2022 2:58

Почти миллион рублей житель Якутии перечислил мошенникам с сайта объявлений

Мужчина хотел арендовать дробильную установку
Ксения ГАБЫШЕВА
Житель Алданского района перечислил мошенникам около миллиона рублей, планируя арендовать дробильную установку

Житель Алданского района перечислил мошенникам около миллиона рублей, планируя арендовать дробильную установку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алданскому районе расследуется уголовное дело по факту мошенничества на сайте объявлений, сообщает пресс-служба МВД России по Якутии.

Мужчина разместил на сайте объявление о приобретении или аренде дробильной установки для работы на карьере. Ему пришло предложение арендовать не только дробильную установку, якобы находящуюся в городе Нерюнгри, но и бульдозер. Стороны договорились, что, воспользовавшись, грузоперевозками технику перевезут из соседнего района. Стоимость транспортировки составила 990 000 рублей.

Потерпевший произвел оплату и получил подтверждение о получении этой суммы. «Арендодатель» пообещал отправить трал с дробилкой и бульдозером. Когда на его звонки и сообщения перестали отвечать, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника.

Отдел МВД России по Алданскому району напоминает о необходимости соблюдать бдительность во время сделки купли-продажи товаров или оказания услуг в интернете.

«Аферисты размещают на сайтах и в социальных сетях объявления о продаже продукции и оказании услуг по заведомо выгодным условиям, в последующем требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара. Помните, любая сделка в интернете должна быть тщательно проверена. Не стоит соглашаться переводить неизвестным предоплату», – говорится в сообщении.

Перед любыми операциями необходимо оценить, не является ли второй её участник мошенником. Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника.

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