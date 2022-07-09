В Якутии обнаружено 33 новых случая COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 9 июля в Якутии выявлено 33 новых случая коронавируса, сообщает телеграм-канал вице-премьера республики Ольги Балабкиной.

В Якутск обнаружено 15 случаев, в Мирнинском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Хангаласском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мегино-Кангаласском, Оймяконском, Олекминском, Таттинском, Усть-Майском районах — от одного до четырех.

За сутки лаборатории республики провели 1 455 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 379 502 теста.

За последние сутки госпитализировано семь человек, выздоровели 33 человека.

Первым компонентом привиты 636 228 человек или 88,7% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 167 484 человека или 66,7% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и в Якутске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.