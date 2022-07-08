Уровень воды в затопленном селе Себян-Кюель уже ниже критических отметок

Фото: ulus.media

Вечером 7 июля из-за продолжительных дождей прорвало одну из четырех дамб у села Себян-Кюель Кобяйского района. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, цитирует оперштаб Якутии главу села Алену Кривошапкину.

В Себян-Кюеле подтопило 15 дворов. В пункте временного размещения остаются 19 человек, для них организованы места для отдыха и сна, горячее питание.

По словам главы местной администрации, в данное время вода постепенно уходит с затопленных территорий.

«Горные реки имеют свойство подниматься за считанные минуты, и так же быстро уровень воды спадает. Уровни уже ниже критических отметок. Дождь, который шел три дня, утихомирился. Моросит. По существующему договору недропользователи на безвозмездной основе проведут берегоукрепительные работы», — рассказала Алена Кривошапкина.

Она добавила, что перебоев со связью и электроэнергией нет.

Высказанное ранее предположение о прорыве дамбы подтвердились, одно из четырех гидротехнических сооружений не выдержало напора воды.

Причиненный стихией ущерб еще предстоит оценить. К этому в администрации приступят, как только спадет вода.

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