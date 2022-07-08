Осужденного педофила в Якутии лишили родительских прав и оштрафовали на полмиллиона рублей

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Верхневилюйского района обратилась в суд с иском о лишении родительских прав ранее осужденного местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Тот был приговорен к 21 году и шести месяцам лишения свободы за насилие в отношении своей дочери. Прокурор района требовал лишить мужчину родительских прав и взыскать с него алименты и компенсацию морального вреда на сумму в 500 тысяч рублей.

Суд согласился с позицией прокурора, иск был удовлетворен в полном объеме. Также в адрес органа опеки и попечительства было вынесено частное определение. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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