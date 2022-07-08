Жительница Якутии осуждена на пять лет колонии за убийство своего сожителя

Фото: прокуратура Якутии

Жительница Амгинского района получила пять лет в колонии общего режима за смерть сожителя от ее рук, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Трагедия произошла в январе этого года. Как это часто бывает, поводом для нападения послужило алкогольное опьянение. Женщина в пылу ссоры схватила кухонный нож и всадила его в грудь своему сожителю. Тот скончался на месте происшествия.

Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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