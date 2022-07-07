Очевидцев ДТП в Якутске, в котором погиб ребенок-велосипедист, просят откликнуться

Фото: ГИБДД Якутии

Свидетелей трагического дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 5 июля на перекрестке Можайского — Пилотов в Якутске и в котором погиб 13-летний велосипедист, просят помочь следствию, сообщает СУ СК России по Якутии.

Если вы проходили или проезжали мимо в это время, пожалуйста, свяжитесь со следователями и помогите восстановить все обстоятельства произошедшего. Особенно это касается водителей, в машинах которых установлены видеорегистраторы, зафиксировавшие момент наезда водовозки на ребенка.

Позвонить можно по номеру 8-982-657-51-76 — лейтенант юстиции Зинаида Местникова. Или прийти лично по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, 2, каб. 210.

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