Якутский город Олекминск топят дождевые воды

Фото: телеграм-канал мэра Олекминска

В Олекминске уже сутки бушует ураган и сильный ливень, вода зашла в дома жителей города. Олекминчане делятся в соцсетях фотографиями и видео затопления.

Сообщают, что электричества нет во многих микрорайонах, наблюдаются перебои с сотовой связью.

Мэр Сергей Щебляков в своем телеграм-канале пишет, что администрация организовала бригаду, которая устраняет последствия природного катаклизма. Оперативная группа делает все, чтобы водопропускные шлюзы работали стабильно.

Также глава города просит граждан обратиться в свою управляющую компанию, если пол в доме залило водой. Они должны приехать и откачать ее.

Фото: t.me/news_olk

Сообщить можно и по следующим телефонам: 8 (41138) 4-36-15 — заместитель главы, 4-14-25 — отдел ЖКХ и благоустройства, 8-914-118-85-20 — онлайн-приемная. Кроме того, написать можно самому мэру под его постом в телеграме.

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