На главного бухгалтера мэрии одного из городов Якутии завели уголовное дело о мошенничестве

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31-летний главный бухгалтер администрации Олекминска обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ — мошенничество при получении выплат, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Женщина сидела в отпуске по уходу за ребенком и получала пособие. Но, видимо, средств было недостаточно. И она вышла на работу на неполный рабочий день. При этом главбух не оповестила фонд социального страхования и продолжила получать и пособие, и зарплату. Хотя это считается обстоятельством, влекущим прекращение выплат.

Более того, пользуясь своим служебным положением обвиняемая фиктивно трудоустроила свою двоюродную сестру на должность главного бухгалтера муниципального учреждения, занимающегося эксплуатацией городского хозяйства. Вносила ложные сведения в платежные поручения и получала за нее заработную плату.

Женщина признала свою вину и возместила ущерб в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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