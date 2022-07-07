Якутская спортсменка Сардана Трофимова объявила о получении гражданства Киргизии

Фото: Ulus.media

Якутская спортсменка Сардана Трофимова получила гражданство Киргизии, сообщает Ulus.media. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам второго дня Игр.

По словам легкоатлетки, у нее сейчас двойное гражданство. На днях будет собрание, где Россия даст открепление, чтобы поменять и спортивное гражданство.

«Решение о допуске даст Международная федерация легкой атлетики. Может, дадут карантин или сразу допустят к соревнованиям. Если карантина не будет, могу сразу претендовать на получение путевки на Олимпиаду», — отметила Трофимова.

В интервью изданию Shelgorn Сардана Трофимова призналась, что Олимпиада — это цель ее жизни. В прошлом году сильнейшая легкоатлетка России выполнила олимпийский норматив, но была вынуждена пропустить Олимпийские Игры из-за дисквалификации ВФЛА.

«После ОИ у меня пропала мотивация тренироваться. Я была очень раздавлена, хотя старалась это отрицать. Спортсмену нужна новая ступень, чтобы развиваться, а у нас этого нет уже седьмой год. Тогда и поняла, что это мой единственный выход», — добавила спортсменка.

Сейчас Трофимова может выступать на неофициальных международных стартах, а на официальных — после получения спортивного гражданства. Кроме того, в легкой атлетике распространен карантин при получении нового гражданства. При получении карантина спортсмен может выступать только внутри страны нового гражданства. Но для атлетов из России, которые с 2015 года лишены возможности выступать на международных стартах, могут сделать и исключение.

Сардана Трофимова родилась 28 марта 1988 года в городе Якутске. Спортсменка, мастер спорта международного класса (легкая атлетика), пятикратная чемпионка России по марафону, член сборной России по марафону.

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