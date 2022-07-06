На реке в Якутии опрокинулась моторная лодка с детьми

Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии на реке Булгурума опрокинулась моторная лодка. Как сообщили в МЧС, на катере находились девять человек, в том числе двое детей. В происшествии погиб один человек – хозяин лодки, который не справился с управлением.

ЧП произошло в Кобяйском районе, недалеко от села Аргас. Водитель катера не справился с управлением, из-за чего судно опрокинулось, и все кто находились в нем оказались в воде.

Все восемь пассажиров лодки, включая детей, благополучно добрались до берега. А вот водителя вместе с его судном унесло течением. Сейчас его поисками занимаются спасатели на двух катерах, а также полиция и местные добровольцы. Следственный комитет организовал доследственную проверку происшествия.

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