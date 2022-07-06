Уголовное дело возбудили по факту гибели ребенка-велосипедиста в результате наезда большегруза

Фото: ГИБДД Якутии

По факту гибели ребенка в результате наезда транспортного средства на улице Можайского в Якутске возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Якутии.

Дело завели по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Отмечается, что машина принадлежит МУП «Жилкомсервис». В отношении него также организована проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в части обеспечения проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, 5 июля на перекрестке Можайского — Пилотов водовозка переехала 13-летнего велосипедиста, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Позже выяснилось, что водитель был нетрезв, а у транспортного средства не было диагностической карты и имелись другие нарушения.

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