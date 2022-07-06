С 6 июля записать ребенка в первый класс в Якутске можно не по прописке.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В столице Якутии начался второй этап приема в первые классы. С 6 июля до 5 сентября школы Якутска открыли запись первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, сообщает многофункциональный центр «Мои документы».
Прием в первые классы детей не по прописке проводится только если в школе есть свободные места.
Подать заявление родители могут через портал Е-Якутия. Вход по логину, паролю портала Госуслуги с подтвержденной учетной записью.
Проконсультироваться по вопросам зачисления в первый класс можно обратиться по номеру: 8(4112)318-220
С инструкцией по подаче заявления можно ознакомиться здесь.