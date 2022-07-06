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Общество6 июля 2022 4:33

С 6 июля записать ребенка в первый класс в Якутске можно не по прописке

В Якутске стартовал второй этап приема заявлений в первый класс
Ксения ГАБЫШЕВА
С 6 июля записать ребенка в первый класс в Якутске можно не по прописке.

С 6 июля записать ребенка в первый класс в Якутске можно не по прописке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Якутии начался второй этап приема в первые классы. С 6 июля до 5 сентября школы Якутска открыли запись первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, сообщает многофункциональный центр «Мои документы».

Прием в первые классы детей не по прописке проводится только если в школе есть свободные места.

Подать заявление родители могут через портал Е-Якутия. Вход по логину, паролю портала Госуслуги с подтвержденной учетной записью.

Проконсультироваться по вопросам зачисления в первый класс можно обратиться по номеру: 8(4112)318-220

С инструкцией по подаче заявления можно ознакомиться здесь.