С 6 июля записать ребенка в первый класс в Якутске можно не по прописке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Якутии начался второй этап приема в первые классы. С 6 июля до 5 сентября школы Якутска открыли запись первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, сообщает многофункциональный центр «Мои документы».

Прием в первые классы детей не по прописке проводится только если в школе есть свободные места.

Подать заявление родители могут через портал Е-Якутия. Вход по логину, паролю портала Госуслуги с подтвержденной учетной записью.

Проконсультироваться по вопросам зачисления в первый класс можно обратиться по номеру: 8(4112)318-220

С инструкцией по подаче заявления можно ознакомиться здесь.