«Волочили под дом». В якутском поселке Черский прохожий спас шестилетнюю девочку от стаи разъяренных собак

Поселок Черский. Фото: vulkan-avia.livejournal.com

По предварительным данным, 26 июня в поселке Черский Нижнеколымского района собаки напали на шестилетнего ребенка, который играл неподалеку от дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как пишут родные девочки в районной газете «Колымская правда», от ужасной смерти ее спас случайный прохожий. Родители, бабушка, прадедушка и родственники благодарят мужчину и желают ему здоровья и счастья.

«Выражаем огромную человеческую благодарность и кланяемся в ноги человеку, спасшему нашу шестилетнюю дочь, внучку Алису, от своры собак 26 июня, Серову Алексею, который совершенно случайно увидел, как разъяренные собаки, набросившись на дитя, волочили его под дом. Пусть Вашей жизни сопутствует благополучие, пусть все ваши родные и близкие всегда будут здоровы, пусть Ваш благородный поступок вернется Вам сторицей, радостью и счастьем!» — передают они в своем письме в газете.

Близкие малышки пишут, что ей предстоит пройти долгую реабилитацию и курс пластической хирургии, но все могло закончиться намного хуже. И выражают надежду, что органы примут меры против опасных собак.

Фото: соцсети

По сообщениям о нападении стаи собак на ребенка прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По ее результатам будут приняты необходимые меры.

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