В Якутии поймали приезжего наркодельца с поддельным паспортом

Фото: МВД Якутии

В Якутии инспекторы ДПС поймали мужчину, который приехал в республику для продажи наркотиков. Наркодилер прилетел в регион из Иркутска, но по дороге в Якутск был остановлен для проверки документов. Полицейские обратили внимание на нервное поведение мужчины – на поверку оказалось, что тот вез с собой наркотики.

38-летний мужчина прилетел из Иркутска в Якутск самолетом специально для того, чтобы нажиться на торговле наркотиками. Для покупки билета он использовал поддельный паспорт. В республике наркоделец поехал в Мегино-Кангаласский район, чтобы забрать из тайника запас веществ, и направился обратно в Якутск.

По дороге назад мужчина и был остановлен полицейскими. У него в рюкзаке правоохранители нашли полукилограммовый сверток мефедрона. Наркодельца задержали, наркотики изъяли.

Сейчас приезжий арестован. Против него завели уголовное дело не только за наркотики, но также за использование поддельного паспорта. Правоохранители уже утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд.