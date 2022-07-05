В Якутии выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 5 июля в Якутии зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 12 случаев, в 11 районах республики — от одного до трех случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 1 030 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 373 172 теста.

За последние сутки госпитализировано 4 человека, выздоровело 45 человек. Лечение в стационарах получают 26,8% больных, в амбулаторных условиях — 73,2%.