Скотоводов Якутии пообещали поддержать на 200 миллионов рублей

Фото: правительство Якутии

В Якутии на поддержку скотоводческих хозяйств выделят 200 миллионов рублей. Программа финансового оздоровления действует с 2015 года – хозяйства ежегодно включают в программу на конкурсной основе. В этом году заявки на финансирование принимаются с 29 июня по 8 июля.

«Если ранее в программу включались только крупные хозяйства с поголовьем коров от 100 и более голов, то с 2020 года стало возможным участие мелких скотоводческих хозяйств - с поголовьем коров от 25 и 50 голов и более, также хозяйств с мясной специализацией», – отметили в правительстве.

Размер выплат для скотоводов будет высчитываться исходя из ставки субсидии и условного поголовья скота. Для молочных и мясных хозяйств будут применяться разные формулы. Прием заявок в этом году проходит в электронном формате, через личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя.