Жара и сухая погода спровоцировали нашествие саранчи в Якутии

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В нескольких районах Якутии замечено нашествие саранчи. Для борьбы с насекомыми территории пострадавших обработают химическими средствами защиты, сообщает телеканал «Якутия 24».

По словам руководителя филиала Россельхозцентра по Якутии Агнессы Даниловой, от нашествия особенно пострадала экономика Чурапчинского, Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского, Олекминского, Нюрбинского, Сунтарского районов.

Специалисты обследовали 23,8 тысячи гектар сельхозтерриторий Якутии, на 14,96 из них обнаружены личинки саранчи. Химическими средствами уже обработана площадь около двух тысяч гектар. Средняя численность личинок — 18,03 экземпляра на квадратный метр.

«Они любят тепло, правда, в этом году вышли чуть позже по срокам. Высокие температуры и сухая погода — очень благоприятная среда для них», — сообщила Агнесса Данилова .

Она отметила, что каждый год химикатами обрабатываются земли Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского районов, благодаря чему здесь наблюдается снижение численности саранчи.