В Якутии идет приемная кампания в вузы и ссузы

Фото: sakha.gov.ru

В высших и средних учебных заведениях республики идет прием документов на обучение, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Всего в этом году в вузах республики открыто 6115 бюджетных мест — на тысячу больше, чем в прошлом году. На обучение за пределами республики включено 338 целевых мест с учетом потребностей в кадрах предприятий и организаций.

С этого года абитуриенты могут подать документы в вузы и ссузы через портал госуслуг. Также с 20 июня на портале edu.e-yakutia.ru принимают документы на программы СПО в колледжи и техникумы.

В вузах прием документов завершится 25 июля. В учреждениях среднего профессионального образования — 15 августа. Для обучения по программам, требующим творческих способностей, физических и психологических качеств, — до 10 августа. Образовательная организация может продлить приемную кампанию вплоть до 25 ноября.

Телефон горячей линии приемной комиссии: 8(4112)50-60-44.

Подать документы на целевые места с мерами поддержки республики можно по ссылке: https://copp14.ru/rpk2022. Документы принимают до 10 июля.

По вопросам поступления через республиканскую приемную комиссию с мерами поддержки от региона можно обратиться по номеру: 8-984-119-14-81, или по электронной почте rpkpriem@mail.ru.